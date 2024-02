Linnameistrit otsitakse pärandiga seotud loovaladel tegutsevate inimeste seast ja alates 2019. aastast on neid Viljandis ametis olnud kolm. Sel aastal on linnameistrile ette nähtud tasu 3700 eurot.

Aasta teema on «Pärandus» ning sellega tõstetakse fookusesse Viljandi vaimne ja aineline pärand. «Pärand ei ole midagi, mis asub inimesest väljaspool ning mida haldab riik või haldavad seadused. Pärand on see, mida me isiklikul või kogukondlikul tasandil väärtuslikuks peame,» selgitas Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava programmijuht Ave Matsin.