Eriline kuupäev naitujaid eriti ei mõjutanud

Viljandi linnavalitsuse õigusteenistuse perekonnaseisuametnik Aili Öngo ütles, et 29. veebruaril abiellus Viljandis kaks paari. «See on neljapäeva kohta täiesti tavaline ja nagu ma mäletan, siis kõnealune kuupäev pole abiellujatele kunagi erilist mõju avaldanud,» lausus ta. «Populaarsed on olnud teistsugused kuupäevad, näiteks 07.07.07 või 11.11.11.»