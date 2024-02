Ajutises hoovitiigis jäätus tsikkel

Viljandis Lääne tänav 6 maja haljasalal seisab mootorratas, mille jää on haaranud külmalt kindlasse embusesse. Niisama lihtsalt seda sealt praegu ilmselt lahti ei saaks.

Sõiduvahendi külge on seatud kiletatud paber tekstiga, millest lähtub, et ratas on teistel ees olnud ning lõpuks muruplatsile seisma lükatud. Sõiduki tehniline ülevaatus kehtib tänavu juunini.