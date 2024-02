Juhtkiri ⟩ Aeg mõelda

Haridus- ja teadusministeerium peab omavalitsustega (jälle) läbirääkimisi, mille teema on vähem kui 100 õpilasega gümnaasiumidesse vastuvõtu lõpetamine. Esimesena võetakse luubi alla sellised gümnaasiumid, kus on õpilasi alla 40. Viljandimaal puudutab see praegu ainult Tarvastu gümnaasiumi, kus õpib 38 last. Teisedki valdade gümnaasiumid on üsna tillukesed: Abja gümnaasiumis on 52, Karksi-Nuias 48 ning Suure-Jaanis 65 õpilast.