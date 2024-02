Iga kord, kui suletakse järjekordne maapood, maa-apteek, maakool või -lasteaed, võime mõelda, et see on elu paratamatus, sest suurtes linnapoodides ja linnaapteekides on kaupa müüa ning mammutkoolides lapsi õpetada odavam. Samas kaob iga maa-asutuse kadumisega ka kübeke meie ajaloost, killuke eestlusest.