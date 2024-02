Põhja-Sakala valla elanik Devi Kiik on aastaid nõudnud, et vallavalitsus tunnistaks lasteaias toimunud vaimset vägivallatsemist laste kallal ning paluks vabandust. Kuigi lasteaias on olukord tema hinnangul tänu sekkumistele tublisti paranenud, pole ta valla suhtumisega rahul ning leiab, et abivallavanem Kaie Toobal peaks tagasi astuma. Toobal tagasiastumiseks põhjust ei näe ja kinnitab, et tüli lapsevanemaga on aastaid püütud lahendada, aga tulemusteta.