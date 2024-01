Viljandi vana tuletõrjehoone on esimene ja ainus nõukogudeaegne, mis on tunnistatud riiklikuks mälestiseks. Varasemad kaitse alla võetud pritsimajad pärinevad kõik XIX sajandist või XX sajandi esimesest poolest. Viljandi oma on ehitatud 1977. aastal arhitekt Toomas Reinu eriprojekti järgi. Asjatundjate kinnitusel ongi see omalaadne hoone Reinu kui ühe Eesti 1970. aastate tipparhitekti loomingu paremaid näiteid.