Vaba mõte ⟩ Ilus häma

Aeg-ajalt satub ikka näppu artikleid või arvamusi, mis käsitlevad väikest sündimust. Mulle on alati tundunud väga kummaline, et kuigi need peaksid olema kirjutatud just mulle, lastetule kolmekümnendates naisele, siis mitte mingisugust haakumist või «äratundmisrõõmu» ma neis ei leia.