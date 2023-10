Põlenud Toome tänava kortermajast pääsesid elanikud asju tooma pärast lõunat

Täna kell 11 kogunes Viljandi linnavalitsuses kriisikomisjon, et panna paika edasine tegevusplaan seoses Toome tänava kortermaja põlenguga. Kortermaja juures käinud linna kriisimeeskonna liikme Claid Ježovi sõnutsi kontrollis päästeamet täna hommikul maja üle ning see tunnistati ohutuks. “Päästeamet on maja üle vaadanud, et siin ohtlik ei oleks ja käis kortermaja ohutuks tunnistamas,” lausus Ježov ning lisas, et kontrolliti ka vingugaasi hulka. “Inimesed võivad hakata asju korteritest välja tooma pärast lõunat,” selgitas Ježov.