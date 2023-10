Viljandi meeskond läheb homme eurosarjas edasipääsu püüdma keerulisest seisust

Eelmisel laupäeval jäid nad Viljandi spordihoones Sloveenia klubile 23:32 alla. Sellest hoolimata on peatreener Marko Koks lootusrikas. «Peas keerlevad ikka need mõtted, et me suudaks mängida enesekindlamalt, vältida selliseid lihtsaid vigu ning kasutada oma võimalusi kordades paremini ära kui esimeses mängus,» lausus ta enne ärasõitu.