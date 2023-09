Kui Karit Urva ja Priit Siimu Viljandi Tarbijate Ühistu mööblipoe lõpumüügist diivani ostsid, ütles müüja, et see tuleb kohe ära viia, sest pood on viimast päeva avatud. "Jätke see lihtsalt siia – me oleme uued rentnikud," vastasid ostjad müüjale.