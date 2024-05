Mis on Damaskuse nuga? "See on kihiline teras, mis koosneb mitmest metallist. Kui nuga hiljem happesse panna, söövitab hape eri metalle erinevalt ja moodustub muster, mille oled ise välja mõelnud. Mina olen teinud siin mosaiik-Damaskuse, mis peaks lõiketerale moodustama sälgud," näitab sepp üht pooleli olevat tera, millest lõpuks saab uhke mustriline kööginuga.