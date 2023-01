Juhtkiri ⟩ Samm edasi, kaks tagasi

Jutt sellest, et kinnisvaraturul on toimunud jahenemine, ei üllata ilmselt kedagi. Euribori tõus on laenud kalliks muutnud, nii et oodatakse selle stabiliseerumist. Niisugune käitumine on ka pisikesel Viljandimaa turul üsna mõistlik, kuigi müüjad ja arendajad kiristavad hambaid. 15 aastat tagasi avastasid paljud inimesed, et nende buumi tipus ostetud kinnisvara väärtus on kahanenud võetud kodulaenust väiksemaks, seejärel laastas elanikkonda aga koondamiste laine.