Valimiste aeg algab ametlikult kuu enne valimisi, aga tegelikult hakkab see muidugi pihta märksa varem. Teatud mõttes võiks öelda, et need mõned kuud enne valimisi, kui suur hulk raha postrite, pastakate ja reklaamide peale huugama pannakse, on lihtsalt enese valijatele meeldetuletamine. Poliitiku igapäevane töö, igapäevased tegemised ja väljaütlemised on tema kõige suurem valimisreklaam.