Mulgi kultuuri instituudi juhataja Piret Leskova rääkis, et üks konverentsi põnevamaid esinejaid on liivi keele kõneleja ja edendaja Jānis Mednis. Tema ettekandes tuleb juttu ta perekonna teest liivi keele juurde, raamatu "Kuldne laps" loomisest liivi lastele ja vanematele ning noorimast liivi keele rääkijast. Arutletakse ka selle üle, kas koolis ja ülikoolis oleks võimalik õppida liivi keeles ning milline on liivi keele tulevik. "Esimest korda maailma ajaloos tõlgitakse ettekande tekst liivi keelest otse mulgi keelde," märkis Leskova.