Meeskonda räsivast haiguste lainest hoolimata mäng väljakul ei lagunenud

«Meid ka, jah, kimbutab haiguslaine. Erinevatel põhjustel jäi kuus meest mängust eemale – kes on siis haigusega väljas, kes muudel põhjustel,» nentis peatreener Marko Koks.

Mõni mängija jooksis kolmapäeval platsile äsja terveks saanuna. «Osa mehi on peale Kehra mängu teinud vaid ühe trenni. Samas võtsime ka teadlikult nädalavahetuse vabaks, et karikafinaalist taastuda,» rääkis Koks, viidates eelmise kolmapäeva kohtumisele HC Kehra / Horizon Pulp & Paperiga. «Kaasasime paar noormängijat, Stenile (Sten Maasalu – toimetus) rääkisin augu pähe.»

Kõike seda arvesse võttes tõdes Koks, et meeskond tuli toime ning kõigile, kes kohal olid, jagus mänguaega. «Tegime omad asjad ära, mis tahtsime teha, ja saime hakkama. Esimesel poolajal saime juba korraliku edu sisse, niisiis teisel poolajal sai kõigile mänguaega jagatud. See oli ka üks eesmärk.»