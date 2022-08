Uudisvoogu jõuab aga aeg-ajalt selle ettevõtmise eestvedajate fotosid sellest, kuidas see kapp triiki täis on. Ja sel nädalal tuli ka teade, et kapp saab endale uue uhke õe. Seega on alust projekt edukaks kuulutada. Ei oleks ju hakatud mässama, kui esimene kapp oleks olnud läbikukkumine. Loodetavasti leidub vabatahtlikes veel indu kõike seda niimoodi poolametlikult juhatada ja korraldada.