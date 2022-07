Mõnes mõttes natuke naljakas, et inimesed Viljandi järvele justkui ära ei mahu. Järv, mis on neli kilomeetrit pikk ja pool kilomeetrit lai, tundub olevat piisavalt suur, et oma kohake oleks nii suplejatel kui ka teistel veemõnude nautijatel, kaasa arvatud sõudjad, aerulaudurid ning inimesed, kes tahavad paadiga kuskil kõrkjate kõrval mõnusasti tukkuda ja aeg-ajalt vaadata, ega näkanud ole.