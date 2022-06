Nädala küsimus ⟩ Kus kõik inimesed on?

Inimesed ju ikka vahetavad töökohta, seega võiks Viljandi valla koolijuhtide ameti mahapanemisse suhtuda vaat et ükskõikselt. Kahju muidugi, aga ehk leitakse parem töö, puhatakse veidi, kogutakse jõudu, liigutakse edasi ... Paharet on aga alati peidus detailides. Nõnda jäi kõrva kriipima Paistu kooli direktori Merike Kaldi öeldu, et selles väikeses koolis on seitse täitmata ametikohta ja just see on üks põhjus, miks ta pärast 13 aastat koolijuhi ametis tunneb, et lihtsalt enam ei jaksa.