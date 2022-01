Pühapäev tõi Viljandimaale 84 nakatunut

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta, asub Viljandimaa üheksandal real. Siinne näitaja on 3830. Tabelis on esimene Harjumaa, kus see näitaja on 5980. Teisel kohal on Tartumaa, kus 100 000 elaniku kohta on 5738 nakatunut. Järgnevad Läänemaa 5674 ja Võrumaa 5232 nakatunuga.