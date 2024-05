Mulgi uudise Konverensil vaadeti läbi noorde silme tulevikku

9. mail sai Tõrva gümnaasiumin teos XIV Mulgi konverenss "Tillike kultuur suuren ilman", mis tõi kokku mulke ja mulgi asjast uvitet inimesi kigist viiest Mulgimaa kihelkonnast ja kaugembelt kah. Teemasõõr olli lai – liivi keelest Mulgi pudruni. Päätähelepanu all olli tillikside keelde ja kultuure ellujäämine üleilmastumise aal.

Üits konverensi pääkõnelejit olli liivi keele edendeje Mednise Jānis, kes om võttan oma pere kodutses keeles liivi keele. "Arutime naisege, kudas saas õpete liivi kiilt mede latsele, et ta võis sedä kõnelde ja edesi kanda. Ja sis me vastassime selle küsimuse pääle esi – ainumas võimalus om sii, ku me kõneleme sedä kiilt temäge peris ürgüsest pääle, edimesest päeväst," kõnel Mednis. Edimest kõrda aaluun panti temä jutt liivi keelest joonelt mulgi kiilde.