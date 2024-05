Juhtkiri Kas Viljandi linnavalitsusel on tõesti ükskõik?

Et linn keeldub teed oma hoolde võtmast, pole seda juba kolm aastat ka parandatud. Nüüdseks on see kui Šveitsi juust ning mõne ühistu liikmed on jõudnud kokkuleppele: «Hea küll, remondime oma majaesise ära.» Aga et mõne ühistu liikmed pole huvitatud sellest, et nende kulu ja kirjadega parandatud teejupist sõidavad üle (ja lõhuvad seda) ka teiste majade elanikud, soovivad nad läbipääsu sulgeda. Ehk siis mitme maja elanikud enam autoga oma maja juurde ei pääseks. Et linn neid teid hooldada ei soovi, kehitab ta õlgu: «Lasku käia!»