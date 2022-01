Samas tundub, et Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa kaks nädalat tagasi koroonaolukorra kommentaariks öeldu – laine on, aga kriisi pole – ei pruukinudki olla hõiskamine enne õhtut. Mitte et see õhtu ei võiks kätte jõuda, aga haiglates on endiselt vähem kui 300 patsienti ning paistab, et lakke paiskunud nakatunute arv on tervishoiusüsteemile veel jõukohane.