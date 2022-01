Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, on Viljandimaa langenud üheksandale kohal. Esimene on Läänemaa, kus see näit on 3673. Viljandimaad tähistab 2062. Kõige väiksem on see nakatumisnäit Ida-Virumaal, 1316.