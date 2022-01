Viljandimaale tuli juurde 37 koroonapositiivset

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, on Viljandimaa langenud kolmandalt kohalt viiendale. Tabelis on esimene Harjumaa, kus näit on 1889, teisel kohal on Tartumaa, mille näit on 1852. Järgnevad Läänemaa 1502 ja Pärnumaa 1399-ga. Viljandimaa näit on 1389.