Fakt, et Rein Rannap on üks isemoodi frukt, pole kellelegi mingi saladus. Seda hullumeelse pilgu ja võimsa sisemise põlemisega veidrikku on Eesti lavadel nähtud juba pool sajandit. Nüüd lõpuks on juletud ja üritatud Maarjamaa geeniust dokumentaalses vormis lahti kodeerida.