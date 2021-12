Viljandis Uue tänava avamisega Jakobsoni tänaval muudetud liikluskord tekitas juhtides segadust, nii et sekkuma pidi politsei. Korravalvurid leiavad, et linnavalitsus oleks võinud muudatusest varem ja paremini teada anda, kuid linnavalitsus on enda arvates teinud kõik endast oleneva.