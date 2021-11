Haldusameti taristu- ja heakorrateenistuse teedespetsialist Heikki Teearu ütles, et suurem osa töid on juba valmis, jäänud on teekattemärgistuse tegemine ning haljastustööd, kohati on tarvis veel laduda kivisillutist ja paigaldada mõned liiklusmärgid.