Viljandi vald ⟩ Volikogu asub arutama 334 000 euro andmist Raassilla motokeskuse rajajatele

Tänavu aprillis said Tarvastu motoklubi eestvedajad teada, et Raassilla moto- ja vabaajakeskuse rajamine läheb arvatust koguni 700 000 euro võrra kallimaks. Seepeale projekti väiksemaks teinud ning uue hanke korraldanud motoklubile käib ehitus ikka üle jõu, sest odavaim pakkumine on ligi pool miljonit kallim, kui mittetulundusühingul praegu on. Motoklubi on abi saamiseks uuesti Viljandi valla poole pöördunud ning palub varem lubatud 420 000 eurole juurde üle 300 000 euro, et keskus paari aasta pärast siiski valmis saaks. Riigi tugiteenuste keskuselt tuleb sellele ligi 2,4 miljonit eurot toetust.