Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et Viljandimaal oli esmaspäeval kella 15 ajal elektrita rohkem kui 400 majapidamist. Kaardi järgi on Viljandis elektrita 353 majapidamist.

Viljandi linnavalitsus andis ühismeedias teada, et ootamatu elektrikatkestuse tõttu ei tööta foorid Tallinna ja Jakobsoni ning Tallinna ja Uue tänava ristmikul.

Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ivar Jurtšenko ütles, et kuna rike on üsna värskelt tekkinud, teatakse esialgu vaid seda, et kusagil on maakaabel katki. Rikkekohta alles tuvastatakse.

"Kui kaua elektrivarustuse taastamine aega võtab, on enne rikkekoha leidmist väga keeruline öelda. Rikkest sõltub, kas meil on ümberlülitamise võimekus olemas või mitte. Kui ümberlülitamise võimekus on säilinud, saame elektrivarustuse kiiremini taastada," selgitas Jurtšenko.