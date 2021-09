FILMIARVUSTUS ⟩ Sooduskupongid varanduse vastu

Aga me teame üksteise veidrusi ja eripärasid ning mõtleme: "Hea, et vähemalt meil on mõistus õige koha peal ..." Kuid on üks anomaalia, mille on endale lahti kodeerinud ning toimima pannud vaid ameeriklased. Selle krüptilise süsteemvõrgustiku koondnimi on "kupong". Miljonid koduperenaised pühendavad suurema osa ärkveloldud ajast sellele, et lõikuda ajakirjadest ja tootepakenditelt välja ruudukesi, mis järgmise ostu juures mõne sendi soodustust annavad. Mida rohkem sa ostad, seda rohkem saad kuponge, seda rohkem saad osta, et sul oleks rohkem kuponge. Kas saavad sellest kasu vabamüürlased, Hiina majandushiiud või tselluloosivabrikud – mine võta kinni.