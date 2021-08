Võib jääda mulje, et eriarvamusel olijad pole võimelised omavahel mõistlikult vestlema. Iga aktuaalse teema puhul leidub ühismeedias rühm inimesi, kes vaidlevad. Nad on valmis teiste «valearusaamad» inetult maha laitma. Isegi kui poriloopimise vahele satub mõni viidetega varustatud ja arutlev postitus, jääb see kiiresti teravate solvangute varju. Uue tänava kodudest vaatasid aga vastu naeratavad Viljandi kodanikud, kes heal meelel minuga oma arvamust jagasid. Ja tõepoolest, leidus nii poolt- kui vastuargumente.