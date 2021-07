ARVUSTUS ⟩ Tulevikuliha on kohal

Chilli con vege portsjon oli korraliku suurusega, kaetud tšillipipra, koriandri ja nacho'dega, millega sai sousti kausist süüa. See oli äärmiselt maitsev toit, mida tahaks kindlasti veel süüa ning kodus isegi teha. Hautis oli suurepäraselt maitsestatud ja täis pikitud erinevaid vürtse, mis seest soojaks tegid. Koriander andis mõnusat värskust, nacho'd krõpsuvust ning oad ja "liha" täitsid kõhtu. Kui ei oleks teadnud, et tegu pole päris lihaga, ei oleks osanud arvatagi, et see pole loomaliha – tekstuur ja maitse olid äravahetamiseni sarnased.