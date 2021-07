Kella 11-ks oli platsile jõudnud paarkümmend mootorratast, kuid vaikselt tuli neid aina juurde. Concord MC president Ain Loog ütles, et osalejaid koguneb üritusele kahtlemata palju, arvatavasti üle 300. "Täna on küll ralli ja jalgrattasõit, aga me ei sega teineteist," kinnitas ta.