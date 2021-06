Mõlemad presidendid ütlesid kõneluste kohta, et need möödusid asjalikus positiivses võtmes. Jah, oli eriarvamusi, aga siiski saadi rahulikult asju edasi arutada

Nagu võis arvata, olid kõige teravamad eriarvamused Viljandi Tallinna ja Tartu tänava nurgal asuva maja trepi küsimustes. Putini sõnul on praegu ehitatav kaarjas trepp väga ilus ja sobib uuendatud tänavale nagu valatult, samas kui Bideni arvates tuleks see soperdis kohe maha lammutada ja taastada ajalooline kandiline trepp. Putini hinnangul on üldse maja renoveerijale kogu aeg kaikaid kodaraisse loobitud ja selline asi ei ole ilus.