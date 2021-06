Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4148 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 59 ehk 1,4 protsenti. Ööpäeva jooksul manustati 10 588 vaktsiinidoosi. Vaktsineerimisi on tehtud 530 531 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 357 374 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 49 protsenti.