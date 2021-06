Valitsus otsustas COVID-19 piiranguid veelgi leevendada: alates juuni lõpust tohib sisetingimustes üritustest ja tegevustest osa võtta kuni 1000 ning välistingimustes kuni 5000 inimest. See tähendab, et nii Viljandis kui Viljandimaal võib põhimõtteliselt korraldada kõike. Isegi ideaalsel juhul pole karta, et need piirarvud ületatakse.