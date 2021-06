"Meil on meeskonnas hea energia, järjest oleme võidult võidule läinud. Selline hea energia ja fookus on, mehed pingutavad on väga entusiastlikud. See annab enesekindlust meile tulevikus," rõõmustas Mets mängujärgses intervjuus. Siinkohal viitas ta võidurodule: turniiri alustati 1:0 võiduga Leedu üle, seejärel alistati 1:0 Soome ning viimaseks maasikaks oligi 2:1 võit Läti üle.