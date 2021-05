Ei juhtu just tihti, et naisterahvas paneb maski ette ja hakkab raskeid raudkonstruktsioone kokku keevitama. Liina Hüveneniga just sedasi läks. Ilma igasuguse koolituseta seejuures. Praeguseks on esimesed sertifikaadipaberid küll taskus ning ülemus Taavi Toosi sõnul teeb ta oma töö kvaliteediga pooltele meessoost keevitajatele silmad ette.