Viljandimaal diagnoositi üheksa uut nakkusjuhtu

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti terviseameti teatel Eestis 5089 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 279 ehk 5,5 protsenti koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 12 948 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 391 119 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 175 806 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64 protsenti ja selles vanuserühmas on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.