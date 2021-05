Kohtumine tõotab tulla põnev: Viljandi HC on 21 punktiga kolmas ja Kehra 19 punktiga neljas. Reedel mängivad nad omavahel Kehras ja kui külalised peaks võitma, sõltub medalite saatus ka skoorist. Nimelt vajaksid viljandlased kolmanda koha kindlustamiseks vähemalt kaheväravalist paremust.

Viljandi HC peatreener Marko Koks ütles, et mäng Kehraga oli varemgi tähtis, et vältida poolfinaalis Põlva Servitit, kuid pärast liidu tehtud vangerdust on mängus medal.