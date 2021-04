«Selleks, et jõuda õigele otsusele, ei ole ministritel vaja nädalaid või kuid. Piisaks mõnest tunnist, et teha ainuõige otsus ja leida vajalik raha haigla ehituse alustamiseks,» ütles riigikogu liige ja Viljandi volikogu esimees Helir-Valdor Seeder (pildil). Tema hinnangul on valitsusel raha leidmiseks kõik võimalused, vaja on vaid poliitilist tahet.