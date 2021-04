Kultuuritöötajad koguvad heategevuslikke kilomeetreid

Kui teist aastat järjest korraldatavat üritust saab pidada traditsiooniks, siis just nii on lood kultuurikilomeetrite kogumisega, mis oli ajendatud koroonaajastule omasest kodukontoris passimisest. Põhja-Sakala vallavalitsuse kultuurispetsialist Evelyn Härm ütles, et mullu läbisid 22 Viljandimaa kultuuritöötajat 3587 kultuurikilomeetrit ehk tegid rohkem kui kaheksa ringi ümber Viljandimaa.