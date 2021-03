Eelmise aasta hilissügisel huvihariduse ja -tegevuse osalusvõimaluste uurimisel selgus, et Viljandis on 195 huvihariduses ja -tegevuses osalemise võimalust. Samal ajal on huvitegevuse pakkujate arvamustest selgunud, et murekoht on piisava ettevalmistusega juhendajate leidmine ning ressursside puudumine juhendajatele vajalike koolituste pakkumiseks.

«Saame aru, et praegu ei saa koolitusi korraldada ega sellisel juhul neist ka osa võtta, kuid leidsime, et oluline on sellest võimalusest teada anda, et juhendajad saaksid hakata juba oma mõtteid selles suunas seadma,» ütles ta. «Ehk on suurepäraseid veebipõhiseid koolitusi, millest just praegu on ideaalne aeg osa võtta.»