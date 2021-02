Politsei pressiteenindus andis teisipäeva lõunal teada, et Viljandimaal ja selle ümbruses sajab jäävihma, mis on teed kohati äärmiselt libedaks muutnud.

"Viimase tunni vältel on seetõttu kraavi sõitnud juba neli autot ning hädaabikõnesid tuleb järjest juurde," sõnas politsei kommunikatsioonijuht Kerly Virk lõuna ajal. Politsei hoiatas, et teedel on libeduse oht, ning palus sõidukijuhtidel olla ettevaatlik, valides teeoludele vastava sõidukiiruse.

Ka transpordiamet teatas, et jäävihm on muutnud teeolud väga keeruliseks. "Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel,“ ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. "Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö. Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimaluse korral lükata sõitmine edasi."

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk andis kella poole kahe ajal saadetud pressiteate vahendusel teada, et hommikust alates oli Lõuna-Eestist laekunud ligemale 20 teadet õnnetuste kohta, millest suurem osa olid seotud teelt välja- ja tagant otsasõitmisega.

"Avariid sagenesid nähtavalt Tartu- ja Viljandimaal, kuid ka Jõgevamaalt ning kagunurgast on politsei saanud üksikuid teateid õnnetustest," teatas Virk. Politseile oli tulnud sõnumeid, et Jõgevamaal oli veok sõitnud kraavi, Valgas auto vastu aeda, Tõrvas põrganud kokku veok ja sõiduauto ning Võrumaal sõitnud kraavi veok. Enamik avariidest on seni lõppenud plekimõlkimisega, kuid oli ka üksikuid raskemaid õnnetusi, milles said inimesed viga. Avariipaikades töötanud politseinike sõnul olid õnnetusse sattunud sõidukitel enamasti küll talverehvid, kuid paraku ei olnud juhid jäistes oludes kasutanud teeoludega sobivaid sõiduvõtteid.

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk teatas kella kahe ajal, et viimase tunni jooksul Viljandimaalt õnnetustest teada polnud antud, kuid see ei tähenda, et neid poleks juhtunud. Autojuhid ei pruugi õnnetustest politseile teada anda, kui kannatanuid pole ja on tegemist niinimetatud kindlustusjuhtumiga.

Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar ütles teisipäeval veidi enne kella ühte, et haigla erakorralise meditsiini osakonda oli jõudnud üks luumurruga patsient, kuid ilmselt lisandub neid hiljem. Kella kahe paiku öeldigi Sakalale erakorralise meditsiini osakonnast, et selleks hetkeks oli seal juba kümmekond inimest, kes olid libeduse tõttu kukkunud ja luid murdnud.

Kui sõitu hilisemaks jätta pole võimalik, tuleb sõidukijuhil sellistes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolme- kuni neljakordistumisega võrreldes suviste tingimustega. Transpordiamet palus juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.

Kella 13-st kuulutas transpordiamet ilmaolud rasketeks. Jätkuvad lume- ja libedustõrjetööd, kuid osa riigiteid või jääda libeduse tõttu raskesti läbitavateks. Liiklejatel palutakse olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimaluse korral lükata sõitmine edasi. Raskeveoki juhtidel palub transpordiamet oodata ilma paranemist parklates. Prognoosi järgi võivad rasked ilmastikuolud kesta kolmapäeva hommikuni.