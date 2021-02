24. veebruari kõne on presidendi võimalus rahva poole pöörduda ning olla veendunud, et suur hulk inimesi teda ka kuulab. See on võimalus kriipsutada alla seda, mis on hästi, ning juhtida tähelepanu sellele, mis on halvasti. Just viimati nimetatu pälvib tihti paljude pahameele. «Miks nii pidulikku hetke kriitikaga rikkuma hakata?» võib mõni mõelda. Aga kas kriitika peab tingimata midagi üldse rikkuma?