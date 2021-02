Ansambli liider David Chevallier on praeguse Prantsuse džässielu üks silmapaistvamaid muusikuid. Ta on palju uurinud eri ajastute muusikamaailmade ühisosa ja sildade loomise võimalusi. Et saavutada ainulaadset džässi ja folgi heli, vahetas ta oma albumi «Second life» salvestusel elektrikitarri akustiliste kitarride ja bandžo vastu. Huvist ühendada barokkmuusika nüüdisaegse džässiga võttis ta oma heliloomingus kasutusele theorbo ja barokk-kitarri, näiteks Björki lugude interpreteerimisel. Samas pole ta unustanud elektrikitarri ja džässi.