Kui Keskerakond oli saanud kahtlustuse ebaseaduslikus tegevuses, astus erakonna juht Jüri Ratas peaministri kohalt tagasi. Ilus ja loogiline samm. Ent vaevalt mõni tund hiljem istus kuriteokahtlusega partei taas laua taha, kus hakati võimupirukat jagama, ning opositsiooni trügiti tema eelmised kaks partnerit. Kõneluste eesotsas on Mailis Reps, kes alles hiljuti pidi isikliku ja riigi rahakoti segimineku tõttu ministri­kohalt lahkuma ning keda uurib politsei korruptsioonikahtlustuste tõttu­.

Kus on loogika? Kes peaksid kahetsema ja vastutama, et sellised hämarad asjad on Keskerakonnas juhtunud? Praegusel juhul teevad seda eeskätt Isamaa ja EKRE.