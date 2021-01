Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 606,63 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 13 protsenti. Terviseameti jälgimisel on üle 23 700 inimese. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2902 inimese, kellest 1038 on nakatunud.