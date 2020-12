Järgmine aasta ei saa kergete killast olema ilmselt kellelegi. Kuigi esimese vaktsiinilaadungi saabumine süstib lisaks immuunsusele lootust, et ehk saab kunagi selle kohutava viiruse lõplikult seljatada, siis läheb tükk aega, enne kui sinna jõuame. Lisaks on tarvis lappida majanduslikke auke, mille viirus on jätnud, ning need mõjud võivad ulatuda järgmisest aastast kaugemalegi. Sissetulekud on kokku kuivanud ja Viljandimaa töötuse määr on tõusnud 6,4 protsendini.